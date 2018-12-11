شكرا لقرائتكم لجنة متابعة المشروعات المتعثرة تقف على أعمال بلدية #قنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وقفت لجنة متابعة المشروعات المتعثرة، أمس، على عدد من المشروعات التي تنفذها بلدية قنا، واطلع أعضاء اللجنة وبحضور رئيس البلدية إبراهيم الحفظي، على عدد من المشروعات ومنها حديقة مدخل مركز قنا، وتسوير المقابر، ودرء أخطار السيول، كما استمع الأعضاء لشرح مفصل عن تلك المشروعات.

وأكد رئيس اللجنة عبدالله بن هيازع الأسمري أن هذه اللجنة بتوجيه من محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة، وذلك بمتابعة المشروعات التي تنفذ داخل المحافظة والمراكز التابعة لها، وبين أن الأعضاء بحثوا مع رئيس البلدية عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشروع تصريف مياه الأمطار، وسفلتة وإنارة بعض القرى، وتسوير المقابر والمعوقات التي تواجه البلدية في تنفيذ المشروعات.

من جهته، أشار رئيس البلدية الحفظي إلى أن تأخر التنمية كان بسبب تعدي المواطنين على الأراضي الحكومية بالمركز التي تملكها البلدية، وأكد أن مراقبي البلدية يقومون بإبلاغ لجنة التعديات، مشددًا على أهمية تدخل المحافظة في معالجة تأخر الإجراءات خاصة وأن هؤلاء المعتدين على تلك الأراضي الحكومية لا يملكون مستمسكات شرعية.

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