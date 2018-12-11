الان تتابع شاهد: طالب احتياجات يبهر مسؤولي التعليم بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

أبهر طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة المسؤولين في تعليم محافظة الطائف برسومه المعبرة. وأشاد المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي بفعاليات اليوم العالمي للإعاقة معتبراً هذه الفئة الغالية على قلوبنا هي من الفئات التي يشهد لها الوطن بالانجازات التي حققوها خلال الفترة الماضية والحالية.

وما تضمنه المعرض الذي أقيم على شرف هذه المناسبة من أعمال مميزة خير دليل على تلك الجهود التي تقدّم لجميع فئات ذوي الإعاقة بنين وبنات تجلًت في المشاريع المبدعة مشيداً بدور إدارتي التربية الخاصة للبنين والبنات في إشراك الطلاب والطالبات في هذه الفعالية ودمجها مع المجتمع للتعريف بجهود فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان الذويبي قد دشن معرض فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي تنظمه إدارتي التربية الخاصة للبنين والبنات في مول قلب الطائف وذلك بحضور عدد من مديري الادارات ومكاتب التعليم بالمحافظة.

وتضمّن المعرض الذي عرّف بأركانه مدير إدارة التربية الخاصة سلطان الثقفي على العديد من الأعمال والمجسمات الفنية والتعليمية المبدعة شاركت من خلاله مجموعة من مدارس البنين والبنات في الطائف ذات التعليم العام والخاصة ببرامج ذوي الاحتياجات الخاصة فئات ذوي الاعاقة السمعي والبصري والعوق العقلي والتوحد وذلك بعرض طريقة التعليم السهلة لهذه الفئة ، لإيصال المعلومة بطرق مبدعة.