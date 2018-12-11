الان تتابع «التعليم» تحصر قائدي المدارس الأهلية والعالمية والطفولة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

وجهت وزارة التعليم بحصر قيادات المدارس الأهلية والعالمية لمراحل الطفولة المبكرة والمرحلة الإبتدائية والمرحلة المتوسطة والذين ينتهي تكليفهم بنهاية العام الدراسي الحالي 1439/1444.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات في المناطق والمحافظات حصلت “الخليج 365” على نسخة منه.

ووفقا لنص التعميم فقد طالبت الوزارة بضرورة إعداد خطة عاجلة للإفادة من هذه الخبرات التربوية في المدارس الحكومية التابعة للادارات وتزويد وكالة التعليم الأهلي بنسخة من الحصر والخطة المعدة لاستيعابهم.

مع إتاحة الفرصة للمدارس الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة للتقدم بطلب إعارة من ترغب في إعارتهم.