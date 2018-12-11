اخبار الخليج / اخبار السعوديه

دارة الملك عبد العزيز تستعرض صورًا تاريخية لخادم الحرمين في ذكرى البيعة

0 نشر
0 0

  • 1/2
  • 2/2

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

استعرضت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية في ذكرى البيعة الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله – صورًا له أثناء مبايعة الملك فيصل والملك خالد -رحمهما الله- في عام 1384 هـ.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية عبر حسابها الرسمي بتويتر صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - خلال جولته التفقدية لحي الطريف التاريخي عام ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.

شاهد أيضاً: يدشن مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة بالظهران
مقدم بواسطة: Dailymotion

إعادة تشغيل الفيديو

الإعدادات

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

شكرا لقرائتكم خبر عن دارة الملك عبد العزيز تستعرض صورًا تاريخية لخادم الحرمين في ذكرى البيعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى