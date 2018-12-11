دارة الملك عبد العزيز تستعرض صورًا تاريخية لخادم الحرمين في ذكرى البيعة

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استعرضت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية في ذكرى البيعة الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله – صورًا له أثناء مبايعة الملك فيصل والملك خالد -رحمهما الله- في عام 1384 هـ.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية عبر حسابها الرسمي بتويتر صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - خلال جولته التفقدية لحي الطريف التاريخي عام ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.
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مقدم بواسطة: Dailymotion
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