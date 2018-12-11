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عوّضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعض خسائرها التي تَكَبّدتها يوم الاثنين، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا توقف الصادرات من أكبر حقول البلاد "حقل الشرارة النفطي" الذي سيطرت عليه مجموعة مسلحة محلية في مطلع الأسبوع.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال المعنويات ضعيفة بشأن أسعار النفط وسط قلق بخصوص أسواق الأسهم العالمية والشكوك في أن يكون خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة أوبك كافياً للحد من تخمة المعروض.
ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتاً، أو ما يعادل 0.6%، عن آخر إغلاق لها؛ مسجلة 60.30 دولاراً للبرميل في الساعة 02:06 بتوقيت جرينتش.
وصعدت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 19 سنتاً، أو ما يعادل 0.4%، عن آخر تسوية لها إلى 51.19 دولاراً للبرميل.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا في وقت متأخر من مساء الاثنين، حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة محلية على الحقل.
وقالت المؤسسة في بيان لها إن إغلاق أكبر حقولها النفطية؛ سيتسبب في خسائر في الإنتاج تُقدر بحوالى 315 ألف برميل يومياً، وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يومياً في حقل الفيل النفطي.
وجاءت الزيادة في أسعار النفط بعد انخفاض نسبته 3% في الجلسة السابقة وسط ضعف مستمر في أسواق الأسهم العالمية ومخاوف من أن يقوض تباطؤ نمو الطلب على النفط أثر التخفيضات التي أعلنتها أوبك الأسبوع الماضي وبعض المصدرين من خارجها وبينهم روسيا.
وفقدت العقود المستقبلية للخام نحو ثلث قيمتها منذ مطلع أكتوبر، وسط تراجع في الأسواق المالية وتزايد المعروض النفطي.
وقال ستيفن إينيس رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة: "لا يزال هناك غموض كبير بشأن ما إذا كان خفض الإنتاج كافياً لإحداث تراجع ملحوظ في الإمدادات العالمية".
وأضاف: "حالة العزوف العامة عن المخاطرة في الأسواق العالمية والدولار القوي.. يسهمان في الضغوط البيعية".
وأعلن مجموعة من المصدّرين بقيادة أوبك، يوم الجمعة الماضي، خفضاً حجمه 1.2 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط الخام؛ اعتباراً من يناير على أساس مستويات إنتاج أكتوبر 2018.
إعلان حالة "القوة القاهرة" في هذه الدولة العربية يدفع النفط للارتفاعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
عوّضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعض خسائرها التي تَكَبّدتها يوم الاثنين، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا توقف الصادرات من أكبر حقول البلاد "حقل الشرارة النفطي" الذي سيطرت عليه مجموعة مسلحة محلية في مطلع الأسبوع.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال المعنويات ضعيفة بشأن أسعار النفط وسط قلق بخصوص أسواق الأسهم العالمية والشكوك في أن يكون خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة أوبك كافياً للحد من تخمة المعروض.
ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتاً، أو ما يعادل 0.6%، عن آخر إغلاق لها؛ مسجلة 60.30 دولاراً للبرميل في الساعة 02:06 بتوقيت جرينتش.
وصعدت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 19 سنتاً، أو ما يعادل 0.4%، عن آخر تسوية لها إلى 51.19 دولاراً للبرميل.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا في وقت متأخر من مساء الاثنين، حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة محلية على الحقل.
وقالت المؤسسة في بيان لها إن إغلاق أكبر حقولها النفطية؛ سيتسبب في خسائر في الإنتاج تُقدر بحوالى 315 ألف برميل يومياً، وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يومياً في حقل الفيل النفطي.
وجاءت الزيادة في أسعار النفط بعد انخفاض نسبته 3% في الجلسة السابقة وسط ضعف مستمر في أسواق الأسهم العالمية ومخاوف من أن يقوض تباطؤ نمو الطلب على النفط أثر التخفيضات التي أعلنتها أوبك الأسبوع الماضي وبعض المصدرين من خارجها وبينهم روسيا.
وفقدت العقود المستقبلية للخام نحو ثلث قيمتها منذ مطلع أكتوبر، وسط تراجع في الأسواق المالية وتزايد المعروض النفطي.
وقال ستيفن إينيس رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة: "لا يزال هناك غموض كبير بشأن ما إذا كان خفض الإنتاج كافياً لإحداث تراجع ملحوظ في الإمدادات العالمية".
وأضاف: "حالة العزوف العامة عن المخاطرة في الأسواق العالمية والدولار القوي.. يسهمان في الضغوط البيعية".
وأعلن مجموعة من المصدّرين بقيادة أوبك، يوم الجمعة الماضي، خفضاً حجمه 1.2 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط الخام؛ اعتباراً من يناير على أساس مستويات إنتاج أكتوبر 2018.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
08:48 AM
تعطل إمدادات حقل الشرارة رفع السعر.. وغموض رغم تخفيضات أوبك
عوّضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعض خسائرها التي تَكَبّدتها يوم الاثنين، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا توقف الصادرات من أكبر حقول البلاد "حقل الشرارة النفطي" الذي سيطرت عليه مجموعة مسلحة محلية في مطلع الأسبوع.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال المعنويات ضعيفة بشأن أسعار النفط وسط قلق بخصوص أسواق الأسهم العالمية والشكوك في أن يكون خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة أوبك كافياً للحد من تخمة المعروض.
ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتاً، أو ما يعادل 0.6%، عن آخر إغلاق لها؛ مسجلة 60.30 دولاراً للبرميل في الساعة 02:06 بتوقيت جرينتش.
وصعدت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 19 سنتاً، أو ما يعادل 0.4%، عن آخر تسوية لها إلى 51.19 دولاراً للبرميل.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا في وقت متأخر من مساء الاثنين، حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة محلية على الحقل.
وقالت المؤسسة في بيان لها إن إغلاق أكبر حقولها النفطية؛ سيتسبب في خسائر في الإنتاج تُقدر بحوالى 315 ألف برميل يومياً، وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يومياً في حقل الفيل النفطي.
وجاءت الزيادة في أسعار النفط بعد انخفاض نسبته 3% في الجلسة السابقة وسط ضعف مستمر في أسواق الأسهم العالمية ومخاوف من أن يقوض تباطؤ نمو الطلب على النفط أثر التخفيضات التي أعلنتها أوبك الأسبوع الماضي وبعض المصدرين من خارجها وبينهم روسيا.
وفقدت العقود المستقبلية للخام نحو ثلث قيمتها منذ مطلع أكتوبر، وسط تراجع في الأسواق المالية وتزايد المعروض النفطي.
وقال ستيفن إينيس رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة: "لا يزال هناك غموض كبير بشأن ما إذا كان خفض الإنتاج كافياً لإحداث تراجع ملحوظ في الإمدادات العالمية".
وأضاف: "حالة العزوف العامة عن المخاطرة في الأسواق العالمية والدولار القوي.. يسهمان في الضغوط البيعية".
وأعلن مجموعة من المصدّرين بقيادة أوبك، يوم الجمعة الماضي، خفضاً حجمه 1.2 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط الخام؛ اعتباراً من يناير على أساس مستويات إنتاج أكتوبر 2018.
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المصدر : الخليج 365
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