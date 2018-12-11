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أثارت صورة لطائرة "بوينج" تابعة لـ "طيران الإمارات" تبدو وكأنها مرصعة بالألماس، دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا ما إذا كانت حقيقية أم لا، قبل أن توضح الشركة القصة وراء الصورة المذهلة.
وقالت "طيران الإمارات" في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أمس الإثنين: "إليكم طائرة بوينج 777 .. صُممت هذه الصورة من قِبل الفنانة المُبدعة سارة شكيل".
والفنانة الباكستانية اشتهرت بتعديل الصور على برنامج "فوتوشوب" بشكل احترافي، حيث تظهر المعالم وكأنها مرصعة بالألماس أو الكريستال، حتى أطلق عليها "فنانة الكريستال"، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وكانت شكيل؛ في طريقها من باكستان إلى ميلانو بإيطاليا عندما التقطت الصورة، وبدأت في تعديلها على برامج تحرير الصور.
لكن مهارتها في تزيين الطائرة، دفعت البعض للحيرة، حيث قالت إحدى المستخدمات على "تويتر" وتدعى 'manasatluri':" هل هذه حقيقية أم أنا أحلم؟ من فضلكم قولوا إنها حقيقية. إنها جميلة للغاية".
وأخذ البعض الصورة على محمل أكثر جدية، عندما بدأ في الحديث عن استحالة ترصيع الطائرة بالأحجار الكريمة، حيث سيزيد ذلك حتما من وزنها ويمنعها من الطيران.
وقالت شكيل؛ في حسابها على "إنستجرام" إنها قامت بصُنع "طائرة الألماس، حباً في الرحلة والإثارة".
ما قصة الطائرة الإماراتية المرصعة بالألماس؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
أثارت صورة لطائرة "بوينج" تابعة لـ "طيران الإمارات" تبدو وكأنها مرصعة بالألماس، دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا ما إذا كانت حقيقية أم لا، قبل أن توضح الشركة القصة وراء الصورة المذهلة.
وقالت "طيران الإمارات" في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أمس الإثنين: "إليكم طائرة بوينج 777 .. صُممت هذه الصورة من قِبل الفنانة المُبدعة سارة شكيل".
والفنانة الباكستانية اشتهرت بتعديل الصور على برنامج "فوتوشوب" بشكل احترافي، حيث تظهر المعالم وكأنها مرصعة بالألماس أو الكريستال، حتى أطلق عليها "فنانة الكريستال"، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وكانت شكيل؛ في طريقها من باكستان إلى ميلانو بإيطاليا عندما التقطت الصورة، وبدأت في تعديلها على برامج تحرير الصور.
لكن مهارتها في تزيين الطائرة، دفعت البعض للحيرة، حيث قالت إحدى المستخدمات على "تويتر" وتدعى 'manasatluri':" هل هذه حقيقية أم أنا أحلم؟ من فضلكم قولوا إنها حقيقية. إنها جميلة للغاية".
وأخذ البعض الصورة على محمل أكثر جدية، عندما بدأ في الحديث عن استحالة ترصيع الطائرة بالأحجار الكريمة، حيث سيزيد ذلك حتما من وزنها ويمنعها من الطيران.
وقالت شكيل؛ في حسابها على "إنستجرام" إنها قامت بصُنع "طائرة الألماس، حباً في الرحلة والإثارة".
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
08:15 AM
ماذا فعلت الفنانة الباكستانية وهي في طريقها إلى إيطاليا
أثارت صورة لطائرة "بوينج" تابعة لـ "طيران الإمارات" تبدو وكأنها مرصعة بالألماس، دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا ما إذا كانت حقيقية أم لا، قبل أن توضح الشركة القصة وراء الصورة المذهلة.
وقالت "طيران الإمارات" في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أمس الإثنين: "إليكم طائرة بوينج 777 .. صُممت هذه الصورة من قِبل الفنانة المُبدعة سارة شكيل".
والفنانة الباكستانية اشتهرت بتعديل الصور على برنامج "فوتوشوب" بشكل احترافي، حيث تظهر المعالم وكأنها مرصعة بالألماس أو الكريستال، حتى أطلق عليها "فنانة الكريستال"، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وكانت شكيل؛ في طريقها من باكستان إلى ميلانو بإيطاليا عندما التقطت الصورة، وبدأت في تعديلها على برامج تحرير الصور.
لكن مهارتها في تزيين الطائرة، دفعت البعض للحيرة، حيث قالت إحدى المستخدمات على "تويتر" وتدعى 'manasatluri':" هل هذه حقيقية أم أنا أحلم؟ من فضلكم قولوا إنها حقيقية. إنها جميلة للغاية".
وأخذ البعض الصورة على محمل أكثر جدية، عندما بدأ في الحديث عن استحالة ترصيع الطائرة بالأحجار الكريمة، حيث سيزيد ذلك حتما من وزنها ويمنعها من الطيران.
وقالت شكيل؛ في حسابها على "إنستجرام" إنها قامت بصُنع "طائرة الألماس، حباً في الرحلة والإثارة".
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المصدر : الخليج 365
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