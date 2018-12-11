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انت الان تتابع المسند يكشف توقعاته للأمطار: هذا ما يلوح في الأفق لـ 5 أيام قادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ أن الاستقرار الجوي سيد الموقف فوق أجوائنا ولا يلوح في الأفق خلال 5 أيام أيّ حالة مناخية معتبرة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الاستقرار الجوي سيد الموقف فوق أجوائنا، ومركز للضغط الجوي المرتفع (الطارد للحالات المطرية) يجثم فوق أجوائنا، قد يستمر لبضعة أيام، ولا يلوح في الأفق خلال 5 أيام أيّ حالة مناخية (معتبرة)، كما لا يلوح في الأفق القريب أيّ موجة لاسعة البرودة، والله أعلم.
وأضاف: في هذه الأيام تشرق الشمس في أقصى نقطة لها جنوباً، كما تغرب في أقصى نقطة لها جنوباً، وفي الوقت نفسه تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع لها عند الزوال ويكون ظل الزوال الأطول خلال السنة.
وتابع: يؤثر البحر الأحمر على مناخ المنطقة المحيطة به في عدة صور، منها: إنه يمد المنطقة المتاخمة له بالدفء خلال فصل الشتاء، والخريطة المرفقة تكشف ذلك عبر تمثيل درجة الحرارة الكبرى على الخريطة لهذا اليوم .. والله أعلم.
المسند يكشف توقعاته للأمطار: هذا ما يلوح في الأفق لـ 5 أيام قادمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ أن الاستقرار الجوي سيد الموقف فوق أجوائنا ولا يلوح في الأفق خلال 5 أيام أيّ حالة مناخية معتبرة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الاستقرار الجوي سيد الموقف فوق أجوائنا، ومركز للضغط الجوي المرتفع (الطارد للحالات المطرية) يجثم فوق أجوائنا، قد يستمر لبضعة أيام، ولا يلوح في الأفق خلال 5 أيام أيّ حالة مناخية (معتبرة)، كما لا يلوح في الأفق القريب أيّ موجة لاسعة البرودة، والله أعلم.
وأضاف: في هذه الأيام تشرق الشمس في أقصى نقطة لها جنوباً، كما تغرب في أقصى نقطة لها جنوباً، وفي الوقت نفسه تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع لها عند الزوال ويكون ظل الزوال الأطول خلال السنة.
وتابع: يؤثر البحر الأحمر على مناخ المنطقة المحيطة به في عدة صور، منها: إنه يمد المنطقة المتاخمة له بالدفء خلال فصل الشتاء، والخريطة المرفقة تكشف ذلك عبر تمثيل درجة الحرارة الكبرى على الخريطة لهذا اليوم .. والله أعلم.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
08:20 AM
قال: البحر الأحمر يؤثر على مناخ المنطقة المحيطة به في عدة صور
أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ أن الاستقرار الجوي سيد الموقف فوق أجوائنا ولا يلوح في الأفق خلال 5 أيام أيّ حالة مناخية معتبرة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الاستقرار الجوي سيد الموقف فوق أجوائنا، ومركز للضغط الجوي المرتفع (الطارد للحالات المطرية) يجثم فوق أجوائنا، قد يستمر لبضعة أيام، ولا يلوح في الأفق خلال 5 أيام أيّ حالة مناخية (معتبرة)، كما لا يلوح في الأفق القريب أيّ موجة لاسعة البرودة، والله أعلم.
وأضاف: في هذه الأيام تشرق الشمس في أقصى نقطة لها جنوباً، كما تغرب في أقصى نقطة لها جنوباً، وفي الوقت نفسه تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع لها عند الزوال ويكون ظل الزوال الأطول خلال السنة.
وتابع: يؤثر البحر الأحمر على مناخ المنطقة المحيطة به في عدة صور، منها: إنه يمد المنطقة المتاخمة له بالدفء خلال فصل الشتاء، والخريطة المرفقة تكشف ذلك عبر تمثيل درجة الحرارة الكبرى على الخريطة لهذا اليوم .. والله أعلم.
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المصدر : الخليج 365
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