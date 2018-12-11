"الأرصاد": طقس بارد على شمال المملكة ووسطها وغيوم في الشرقية والوسطى

محمد بن مسعود - الدمام - سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على جازان وعسير والباحة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً بارداً على شمال المملكة ووسطها، وسماءً غائمة جزئياً على شرق المملكة ووسطها، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.