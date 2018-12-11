شاهد.. ولي العهد يمازح "الفالح" في افتتاح "سبارك"

محمد بن مسعود - الدمام - تداول المغردون عبر شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو لممازحة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لوزير الطاقة خالد الفالح، وذلك في حفل تدشين مدينة الملك سلمان للطاقة.

ويظهر في الفيديو ولي العهد وهو يستمع لشرح حول المدينة، وموعد افتتاحها، ثم مازح الحضور ووزير الطاقة مشيرًا إليه قائلاً: "لا تشرح لي، ترى أبوحميد ناشب في حلوقنا إلين ما طلع الميزانيات كلها.. فكل التفاصيل معروفة". وهو ما أثار ابتسامة وضحكات الحضور.

يُشار إلى أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قام بوضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية، التي ستكون مركزًا عالميًّا للطاقة والصناعة والتقنية على أرض مساحتها 50 كيلومترًا مربعًا. وستكتمل المرحلة الأولى من أعمال إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة -بعون الله- في عام 2021م.