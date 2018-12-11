حزم وعزم.. هكذا استذكر مغردون 4 أعوام من حكم "سلمان"

محمد بن مسعود - الدمام - تسابقوا في تجديد بيعتهم لخادم الحرمين الشريفين

تسابق المغردون السعوديون على شبكات التواصل الاجتماعي في تجديد بيعتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -، وذلك عبر وسم (#السنة_الرابعة_لبيعة_مليكنا)، مسطرين أروع مشاهد التلاحم والحب والعرفان بين الشعب وقيادته الرشيدة.

وعدد المغردون في العام الرابع لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم كم الإنجازات وحجم التطورات التي تعيشها السعودية منذ بيعة الملك في عام 1436 هـ، وحكمته المشهود لها، وقدرته على الإبحار بسفينة البلاد وسط منطقة تموج بالصراعات والخلافات، وتعيش أحوالاً غير مستقرة في أكثر بلدانها، بينما تنعم السعودية – بفضل الله ثم قيادتها الرشيدة – بالاستقرار والأمن والأمان.

وعبر الوسم المشار إليه، الذي أخذ مكانه في الترند السعودي، كتب المغرد ناصر اليافعي مرجعًا ما تعيشه البلاد من أمن واستقرار إلى حكمة خادم الحرمين؛ إذ قال: الملك سلمان -حفظه الله- هو صمام أمان المنطقة.. وهذا الأمن والاستقرار الذي نعيشه اليوم في المنطقة هو سببه.

وكتب مغرد آخر معددًا النِّعم التي تتمتع بها السعودية تحت قيادة الملك: أربعة أعوام في حرب ولم نشعر بها، أربعة أعوام مرَّ العالم بأزمات اقتصادية فيها ولم تتأثر السعودية، بينما هناك دول انهارت. أربعة أعوام حاول البعض إسقاط نهضتنا ولكن فشلت محاولاتهم، ونجحت الحكمة السعودية. أربعة أعوام من العزم الحازم والخير والمتواصل.

وأشار المغرد زايد اليامي إلى ما تعيشه السعودية من تطورات في عهد سلمان بقوله: خلال سنوات قليلة السعودية تعيش في توهج وتطور غير مسبوق؛ وهذا بفضل الملك سلمان، الله يطول بعمرك.

وهو ما اتفق معه فيه أسعد الزهراني أيضًا بقوله: السعودية اليوم في مصاف الدول الكبرى، وهذا كله بفضل الملك سلمان الله يحفظه.

وذكر حمد العجمي: في عهدك يا خادم الحرمين الشريفين شفنا مشاريع ضخمة وتنموية في مناطق السعودية كلها. الله يديم عزك يا فخرنا.

فيما لفت المغردان عبد الإله وتركي بن فيصل إلى الحرص الذي يوليه خادم الحرمين بالمواطنين، واهتمامه البالغ بشؤونهم؛ فكتب عبد الإله: حرص كبير بالمواطن والمواطنين من جانب الملك سلمان خادم البيتين. بينما غرد تركي قائلاً: قدر عالٍ من الاهتمام بالمواطنين يوليه ملكنا الغالي أبو فهد، ربي يطول بعمره ويخليه لنا.

بدورها، أشادت فلوة الحربي بجهود خادم الحرمين الكبيرة التي شهد لها الجميع، وقالت: كلي اعتزاز وفخر بما تقدمه يا سيدي. والأعوام الأربعة تشهد، وكلنا نعرف الجهود التي تقوم بها يا أبا سلمان. نبايعك ونجدد بيعتك على السمع والطاعة.

وكتب رحيل الشمري مجددًا البيعة للملك وولي عهده: نجدد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

فيما غرد سعد البوسيف مبايعًا: أربعة أعوام رسمت طريق المستقبل.. على العهد والوفاء نجدد البيعة والولاء سمعًا وطاعة سيدي.