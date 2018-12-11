شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى اليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس بوركينا فاسو روش مارك كابوري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس بوركينا فاسو روش مارك كابوري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس كابوري، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى اليوم الوطني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .