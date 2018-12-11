شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يبعث برقية تهنئة لكابوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس بوركينا فاسو روش مارك كابوري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس بوركينا فاسو روش مارك كابوري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس كابوري، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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