شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أدى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر أمس (الإثنين) في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن رحمها الله.

وأدى صلاة الميت على الفقيدة، الأمراء: أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، سعود بن سعد بن عبدالعزيز، فهد بن عبدالله بن محمد، عبدالرحمن العبدالله الفيصل، خالد بن سعد بن عبدالعزيز، محمد بن فهد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، الأمير بدر بن فهد بن سعد، خالد بن سعد بن فهد، متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وعدد من الأمراء.

كما أدى الصلاة، أخوا الفقيدة، الأميران خالد بن فيصل بن سعد، وسعد بن فيصل بن سعد.

وتقبل ولي العهد وأخوا الفقيدة العزاء والمواساة من الأمراء والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وعبر ولي العهد عن شكره للجميع على تعازيهم ومواساتهم، سائلاً الله المغفرة والرحمة للفقيدة.