شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين سابع قيادية لإدارة البنية التحتية في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

أصدر أمين محافظة جدة صالح التركي سابع قرار بتعيين سيدة، وهي المهندسة هبة سيف لشغل منصب المدير العام للبنية التحتية، ويأتي ذلك بعد قرارات بتكليف سيدات سعوديات لشغل مناصب قيادية في أمانة محافظة جدة، تمثلت في تكليف مريم أبوالعينين رئيساً للبلدية النسائية الفرعية، رشا المهنى رئيساً لبلدية ذهبان الفرعية، هبة البلوي رئيساً لبلدية الشرفية الفرعية، أريج البقمي مديرا عاما لإدارة الموارد البشرية، سمر السلمي رئيسا لبلدية أبحر الشمالية الفرعية، غزل السليماني مديرا عاما للاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية.

وجاءت القرارات في إطار حرص الأمين على تطوير العمل الإداري في الأمانة ودعم القيادات النسائية المؤهلة وتعزيز دور المرأة وتمكينها من أداء دورها ضمن منظومة العمل، بما يساهم في تطوير الأداء ورفع الإنتاجية، تماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

وأشارت المتابعات إلى أن قرار التكليف سبقته قرارات مماثلة خلال الفترة السابقة مكنت عددا من الكوادر النسائية المؤهلة من تقلد مناصب قيادية في البلديات الفرعية والإدارات والأقسام وذلك ضمن إجراءات هيكلة قطاعات الأمانة وضخ الدماء الجديدة في المناصب المختلفة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

وكان أمين جدة صالح التركي ألغى البلدية النسائية، وقرر نقل مهامها ومخرجاتها إلى البلديات الفرعية، واصفا الأمر بأنه «خطوة تهدف إلى تفعيل اللامركزية لجميع الخدمات المقدمة للنساء في محافظة جدة وإتاحة الحصول على الخدمة من جميع الفروع لتكون قريبة وميسرة في أنحاء المحافظة».

من جانبها، شكرت المهندسة هبة سيف أمين جدة على الثقة بتكليفها مديرا عاما لإدارة البنية التحتية بقطاع تقنية المعلومات ووعدت ببذل المزيد من الجهد لخدمة سكان جدة وتحقيق التطلعات.