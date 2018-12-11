شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 وظيفة موسمية بمشروع «تعظيم البلد الحرام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

فتح مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، ممثلاً في برنامج «شباب مكة في خدمتك» أمس (الإثنين)، باب القبول في التوظيف لموسمي رمضان والحج القادمين، بواقع «1000 وظيفة» موسمية، ويستمر حتى آخر شهر ربيع الآخر الجاري.

ودعا مدير البرنامج سعود الرحيلي الشباب والشابات الراغبين في شغل هذه الوظائف الموسمية التسجيل على الرابط التالي: http://shbabmakkah.com، لافتاً إلى أن الأنشطة تشمل خدمة الطائفين، وطهر بيتي بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك إرشاد التائه بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين والتوعية بحق الطريق بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة، وكذا الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ونشاط تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور بمكة المكرمة، علاوة على رعاية الحجاج المرضى المنومين بالشراكة مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة، إضافة إلى عدد من الحملات التطوعية.

وبين أن شباب مكة خدموا طيلة 14 عاماً الماضية أكثر من 11 مليون مستفيد من الحجاج والمعتمرين.