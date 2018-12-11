شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: السعوديون ملتفون حول قائدهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن ذكرى البيعة تذكرنا كل عام بحال البلاد وما تعيشه من نعم في شتى المجالات، وهما الأمن والأمان.

وقال بهذه المناسبة: «شرف لي أن أتوجه لشعب المملكة العربية السعودية بالتهنئة في ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، مضيفا: «تأتي الذكرى بالمصادفة مع زيارة الملك سلمان قبل أسابيع قليلة لمنطقة تبوك، وجولته على مناطق عدة من وطننا الغالي، ولقائه بأبنائه وبناته المواطنات، وهي تأكيد للعلاقة التي تربط هذه البلاد قيادة وشعبا بعضهم ببعض، وبلا شك أن وجود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بين مواطنيهم هو تأكيد على التفاف الجميع حول الملك وولي العهد، وحول بلادهم، وقبل كل شيء حول دينهم».

وسأل أمير تبوك، الله أن يمن على البلاد بالعزة، وأن يمن على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بطول العمر «لهم منا الوفاء والعمل الصادق، وشعب المملكة شعب عظيم ويستحق كل عظيم».