شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لما نشرته "الخليج 365".. الدراسات العليا لإعداد المعلم العام القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

تأكيدا لما نشرته "الخليج 365" في عددها الصادر السبت الماضي (8 ديسمبر) حول تعميم أصدره وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، لمديري الجامعات بخصوص فتح برامج إعداد المعلم في مستوى الدراسات العليا ما عدا برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة فتكون في مستوى البكالوريوس، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي القادم 40/1441، أعلنت وزارة التعليم أمس (الإثنين) أن القرار يأتي بعد أن دعت لجنة تطوير إعداد المعلم في الوزارة إلى إيقاف القبول في برامج إعداد المعلم بكليات التربية الحالية، ليكون مواكباً لرؤية المملكة 2030 التي تضمنت التجديد في سياسة إعداد المعلم، حيثُ نص الهدف الإستراتيجي الثاني ضمن أهداف وزارة التعليم «على تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم»، كما نص الهدف الإستراتيجي السابع على «تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل».

وقالت الوزارة في بيان لها إن أعمال اللجان المشتركة بين القائمين على برامج إعداد المعلم في الجامعات وبين مسؤولي التعليم العام والتي شارك فيها خبراء دوليون، تمخضت على مرحلتين (مرحلة الإطار العام والإطار التنفيذي)على أن يبدأ القبول في برامج إعداد المعلم الجديدة اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم، بعد مرورها بعملية الإقرار وفق المراحل التي اعتمدتها اللجنة، وأضافت أنه ينطوي تجديد برامج إعداد المعلم على 3 مسارات رئيسية تقابل فيها مرحلة التعليم العام وهي (الطفولة المبكرة، التعليم الابتدائي، ومرحلتا المتوسطة والثانوي)، تضاف إليها التربية الخاصة وتعليم الموهوبين والإرشاد المدرسي كمسارات مساندة، إضافةً إلى 3 مسارات ذات طبيعة خاصة تشمل التربية البدنية والفنية والأسرية.