"الجهني" يستقبل فريق عمل مشروع نيوم بميناء ضباء

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

التقى مدير عام ميناء ضبا الكابتن أيمن بن أحمد الجهني في مكتبه بمبنى الإدارة وبرج المراقبة البحرية، أمس الاثنين، فريق عمل مشروع نيوم.

وتفصيلاً، شاهد الفريق في مستهل اللقاء عرضًا مرئيًا عن الميناء وإمكاناته ومعداته وطريقة عمليات الشحن والتفريغ التي تتم في الميناء من خلال مطل الميناء.

والتقى الجهني فريقًا من المختصين في الإدارة العامة للتراخيص بالجهاز الرئيس للهيئة العامة للموانئ برئاسة الكابتن أحمد قنديل عبدالقادر، لعرض وشرح اللوائح التنظيمية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ بناءً على تنظيم الهيئة، الذي منح الصلاحية لإعداد اللائحة العامة للتراخيص وما ينبثق عنها من لوائح تنظيمية للخدمات المقدمة فى الموانئ.

ورحب الكابتن أيمن بفريق العمل، مؤكدًا ضرورة تطبيق هذه اللوائح مما ينعكس إيجابيًا على أداء الموانئ وقطاع النقل البحري بسواحل المملكة.

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