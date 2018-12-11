السعودية اليوم / وزير التخطيط اليمني يلتقي مسؤولة خدمات المشاريع في الشرق الأوسط بالأمم المتحدة



عمّان 03 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب منصور العوج اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الأوسط بانه كالوتي.

وجرى خلال اللقاء بحث مشاريع المنظمة في اليمن ومنها مشروع الخدمات المتكاملة المدعوم من البنك الدولي بمبلغ 150 مليون دولار، ومشروع الطاقة الشمسية البالغ تكلفته 50 مليون دولار، وكذا خطة مشاريع العام القادم 2019م .

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الأولويات المتعلقة بمشاريع البنى التحتية ورؤية الحكومة اليمنية حول مشاريع التنمية وتشجيع المشاريع الصغيرة التي ستوفر العديد من فرص العمل إضافة إلى إيجاد شراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تدفق نقدي لمشاريع التنمية من قبل المانحين.

// انتهى //

03:12ت م

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عمّان 03 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب منصور العوج اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الأوسط بانه كالوتي.وجرى خلال اللقاء بحث مشاريع المنظمة في اليمن ومنها مشروع الخدمات المتكاملة المدعوم من البنك الدولي بمبلغ 150 مليون دولار، ومشروع الطاقة الشمسية البالغ تكلفته 50 مليون دولار، وكذا خطة مشاريع العام القادم 2019م .وتطرق اللقاء إلى مناقشة الأولويات المتعلقة بمشاريع البنى التحتية ورؤية الحكومة اليمنية حول مشاريع التنمية وتشجيع المشاريع الصغيرة التي ستوفر العديد من فرص العمل إضافة إلى إيجاد شراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تدفق نقدي لمشاريع التنمية من قبل المانحين.// انتهى //03:12ت م0309

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