شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية: مكافحة المخدرات تحمي المجتمع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (عرعر)

أشاد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة الخطيرة وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقضاء عليها والحد من انتشارها.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة المعين حديثاً العقيد مشعل بن نايف العتيبي.