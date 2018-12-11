شكرا لقرائتكم خبر عن 286 أمانة وبلدية تحصر المباني المهملة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة) okaz-

باشرت 286 أمانة وبلدية حصر المباني المهملة المقامة على الشوارع الرئيسية، لاستكمالها أو تحصينها تفاديا للمخاطر الصحية المحتملة، ولمنع استغلالها في أغراض مخلة بالأمن. وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميما لجميع الأمانات بمختلف مناطق ‏ومحافظات المملكة، بإشعار أصحاب المباني الواقعة على شوارع رئيسية أو فرعية ‏داخل حدود التنمية ولم يُستكمل بناؤها وتركت مدة طويلة من الزمن، باستكمال بنائها ‏أو تحصينها بما يمنع من دخول المبنى واستغلاله لأغراض مخلة بالأمن، مؤكدة أنه إن لم ‏يُعرف مالك المبنى فستقوم الأمانة أو البلدية بذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتستوفى ‏التكاليف من المالك، وإلزامه بدفع الغرامة المقررة حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن ‏المخالفات البلدية.

وشددت الوزارة على أن ترك هذه المباني دون استكمال لمدة طويلة من الزمن يتسبب ‏في أخطار أمنية، وصحية، إضافة إلى ما تسببه من تشويه للمشهد البصري في مداخل ‏بعض المدن والمحافظات. ولفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أنه لوحظ في بعض مدن المملكة ‏والمحافظات قيام بعض المواطنين بإنشاء مبانٍ خاصة داخل حدود التنمية على ‏شوارع رئيسية لم يستكمل بناؤها، وتركها لفترة طويلة من الزمن، ما جعلها بحالتها ‏الراهنة مأوى للحيوانات السائبة وملاذا لبعض المخالفين والمخلين بالأمن.