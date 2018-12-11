شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: تدشين مشروع الرقابة الصحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

دشن أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق مشروع الرقابة الصحية بمدينة تبوك والقرى التابعة، وذلك بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس إبراهيم الغبان، ومدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور محمد البديوي.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس إبراهيم الغبان أن المشروع يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة أداء العمل الرقابي في أمانة منطقة تبوك من خلال زيادة إنتاجية المراقبين وجعل العمل الرقابي نموذجاً يحتذى به في المنطقة من حيث الأداء والارتقاء بمستوى التعامل وتحقيق أعلى مستويات الشفافية بين الأمانة وأصحاب الأعمال وتقليص الفترة المطلوبة لإنجاز الخدمات وتوحيد جميع الخدمات ببوابة إلكترونية موحدة، مشيراً إلى أن أعمال المشروع تتضمن دراسة وتوثيق إجراءات العمل وإعادة جدولة جميع ما يلزم من إجراءات لتحقيق التميز في تقديم مراقبة المحلات، وأتمتة جميع عمليات الرقابة على المحلات وتطوير مؤشرات أداء جميع عمليات الرقابة على المحلات وتدريب فريق العمل على استخدام جميع الأنظمة الإلكترونية التي سيتم العمل بها خلال المشروع، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن توفير وتشغيل نظم الرقابة الصحية التي تشمل الأنظمة (نظام إدارة بلاغات مخالفات المحلات، نظام تخطيط الأعمال، نظام جدولة المهام الرقابية والتوجيه الآلي، نظام معالجة البلاغات والمراقبة الميدانية، نظام التصعيد الآلي، نظام التقارير ومقاييس الأداء، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية كنظام الشهادات الصحية) وتدريب العاملين عليها، إضافة إلى وضع وتنفيذ آلية لتسويق وإشهار الموقع محلياً وداخليا وربط النظام الجديد بنظام الطوارئ 940 والربط مع نظام الرخص المهنية والشهادات الصحية فضلا عن إعداد مسح ميداني، وإنشاء قاعدة بيانات وتصنيف المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات المنشآت والنشاطات ذات العلاقة وجمع ودراسة وتحليل المعلومات المكانية والجغرافية لكافة المنشآت ذات العلاقة.