شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد: «السلامة» ضرورة.. ومشاريع المياه تدفع التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أكد محافظ جدة، رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة الأمير مشعل بن ماجد، على ضرورة تطبيق معايير السلامة للدفاع المدني في كافة المنشآت بما ينعكس على السلامة العامة، مشيراً إلى أن مشاريع شركة المياه ستسهم في دفع عملية التنمية التي تشهدها المحافظة، منوهاً إلى أن هذه المشاريع أنشئت من أجل سكان المحافظة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس (الاثنين)، اجتماع المجلس للعام 1440هـ، بحضور الأعضاء، إذ اطلع المجلس خلال الاجتماع على عرضين للإدارة العامة للدفاع للمدني، وشركة المياه الوطنية في محافظة جدة.

وقدم مدير الدفاع المدني بجدة العقيد الدكتور عبدالعزيز الزهراني، عرضاً تضمن تقريراً عن وسائل السلامة بالمدن الترفيهية والسياحية، ووسائل السلامة بالمستشفيات الحكومية والأهلية، ووسائل السلامة بالمدارس الأهلية، وكذلك بالمصانع والمدن الصناعية، والمبادرات المقترح تنفيذها للعام 1440هـ.

فيما استعرض مدير وحدة أعمال جدة لشركة المياه الوطنية محمد الزهراني، حاجات المحافظة من مشاريع للمياه والخدمات البيئية «الصرف الصحي»، وأولويات تنفيذ المشاريع حسب مخرجات دراسة وتصميم المخطط العام لمدينة جدة، مشاريع الصرف الصحي.

واطلع المجلس على عرض مرئي يوضح حجم المشاريع والجهود المبذولة من شركة المياه، إضافة إلى مؤشرات الإنجازات لـ53 مشروعاً جارٍ تنفيذها للمياه والصرف الصحي، و10 مشاريع تجري ترسيتها بمحافظة جدة، إضافة إلى تقدير الحاجات من المشاريع المستقبلية للمياه والصرف الصحي، كما تضمن العرض برامج توزيع المشاريع وتطويرها، ومحطات الرفع ومحطات المعالجة.

وأقر المجلس بعض التوصيات التي ستسهم في تقديم مزيد الخدمات والمشاريع التي تعمل على راحة المواطنين بمحافظة جدة والمراكز التابعة لها، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.