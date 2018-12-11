شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يكرم 178 طبيب «زمالة» و9 خريجي صيدلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كرَّم وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور توفيق الربيعة، 178 طبيباً وطبيبة في برامج الزمالة (البورد السعودي) وبرامج التخصص الدقيق، إضافة إلى 9 خريجين من برامج الصيدلة، في دفعة تعد الأعلى في تاريخ برامج الدراسات الطبية العليا في مستشفى الملك فيصل التخصصي يمثلون مختلف القطاعات الصحية في المملكة وعدد من دول الخليج العربي وبعض الدول العربية والإسلامية.

وقال نائب المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور سعود الشنيفي، إن آليات التدريب الطبي في المستشفى تخضع لتطوير مستمر حسب ما تقتضيه الحاجة وبحسب المستجدات العالمية في مجال التعليم الطبي، لافتاً النظر إلى الخبرة العريقة والإسهام الكبير لبرامج الدراسات الطبية العليا في المستشفى والتي يتزايد أعداد خريجيها سنوياً.

من جانبه، أكد المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، أنهم يضعون التدريب الطبي في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، لافتاً إلى أن وجود (26) برنامجاً للزمالة، و(70) برنامجاً للتخصص الدقيق، دليلٌ على توجه المؤسسة التدريبي وقيامها بدورها المحوري الوطني في هذا المجال، مبينا أن المكرمين يمثلون مختلف التخصصات ومن كافة القطاعات الصحية بالمملكة، ومن البحرين، عمان، الكويت، اليمن، السودان، الأردن، مصر، وباكستان، منهم (77) خريجاً وخريجة من برامج الزمالة (البورد السعودي) و(101) من برامج التخصص الدقيق.