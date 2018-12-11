شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يدشن برنامج «مهارات التفكير الناقد» في الثانوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، برنامج مهارات التفكير الناقد والفلسفة لمعلمي ومعلمات المهارات الحياتية في التعليم الثانوي «نظام المقررات»، لتكون بذلك إحدى مواد المرحلة الثانوية الإثرائية التي يبدأ تدريسها ابتداءً من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وأكد أهمية هذا المقرر لطلاب المرحلة الثانوية الذين هم بحاجة لتعزيز مهارات التفكير الإبداعي، واستخدام الأدوات الصحيحة في هذا التوجه، مبيناً أن المقرر سيكون جزءاً من مقرر المهارات الحياتية في الوقت الراهن إلى حين يكون مقرراً مستقلاً بذاته في القريب العاجل، مشيراً إلى أن التوجه لتدريس هذا المقرر سيمنح الوزارة مساحة في نظام المقررات للانتقال والتحول إلى مقررات في مقدمة القانون، والثقافة المالية وغيرها.

وبين أنه بُذل في إعداد وتحضير موضوعات هذا المقرر وقت وجهد طويل بمشاركة مختصين محليين مع الفريق الإستراتيجي الأجنبي للمشروع، متمنياً أن يجد طلاب وطالبات المدارس في هذا المقرر ما يساعدهم على التفكير والمشاركة وطرح الأسئلة، بوصفها من أهم مهارات القرن الحادي والعشرين.