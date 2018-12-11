شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب هيروين في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نفذت وزارة الداخلية، أمس (الاثنين)، حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المخدر في محافظة جدة. نفذت وزارة الداخلية، أمس (الاثنين)، حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المخدر في محافظة جدة. وقالت في بيان أصدرته أمس، إنه تم القبض على المدعو شاهد إقبال سي محمد (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأُيِّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني أمس في جدة.



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