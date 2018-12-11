شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس التعاون» باقٍ وناجح والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش أن رسائل النعي من الإعلام الإيراني والعربي التابع له تمنيات تعبر عن إحباطاتهم، مؤكداً أن مؤسسة مجلس التعاون لدول الخليج العربي باقية وناجحة ولن تقوضها الأزمة.
وقال الوزير الإماراتي في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أمس (الاثنين): «من غير المستغرب أن يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له هذا الصباح وينعى مجلس التعاون للمرة الألف، ومن وجهة نظر أبناء الخليج أن المؤسسة باقية وناجحة ولن تفوضها هذه الأزمة أو تلك. رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم».
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