خمس مباريات في انطلاقة الجولة 16 لدوري الأمير محمد بن سلمان للأولى

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 16 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مواجهات، تجمع بين ضمك والكوكب، والجيل مع النهضة، والوشم والجبلين، والعروبة والشعلة، والطائي أمام الخليج.

ويواجه فريق ضمك ثالث الترتيب بـ 26 نقطة مضيفه الكوكب الثامن عشر برصيد 16 نقطة، على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ويلتقي الجيل السادس برصيد 23 نقطة مع النهضة التاسع عشر بـ 15 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويستضيف الوشم الثالث عشر بـ 19 نقطة نظيره الجبلين العاشر بـ 20 نقطة، وذلك على ملعبه في شقراء، وعلى ملعبه في الجوف، يخوض فريق العروبة السادس عشر برصيد 18 نقطة مواجهة أمام نظيره الشعلة الخامس عشر بعدد النقاط نفسها، ويستضيف الطائي السابع عشر بـ 17 نقطة، نظيره الخليج الثامن بـ 21 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

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