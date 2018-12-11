تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 16 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مواجهات، تجمع بين ضمك والكوكب، والجيل مع النهضة، والوشم والجبلين، والعروبة والشعلة، والطائي أمام الخليج.
ويواجه فريق ضمك ثالث الترتيب بـ 26 نقطة مضيفه الكوكب الثامن عشر برصيد 16 نقطة، على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ويلتقي الجيل السادس برصيد 23 نقطة مع النهضة التاسع عشر بـ 15 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
ويستضيف الوشم الثالث عشر بـ 19 نقطة نظيره الجبلين العاشر بـ 20 نقطة، وذلك على ملعبه في شقراء، وعلى ملعبه في الجوف، يخوض فريق العروبة السادس عشر برصيد 18 نقطة مواجهة أمام نظيره الشعلة الخامس عشر بعدد النقاط نفسها، ويستضيف الطائي السابع عشر بـ 17 نقطة، نظيره الخليج الثامن بـ 21 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.
]]>
شكرا لقرائتكم خبر عن خمس مباريات في انطلاقة الجولة 16 لدوري الأمير محمد بن سلمان للأولى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .