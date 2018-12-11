هيئة المحاسبين تقيم ملتقى الجامعات وتدشن العضوية لـ45 ألف طالب وطالبة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبد الله القصبي تقيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملتقى الجامعات السعودية والقطاع الخاص، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة صباحاً بفندق كراون بلازا.

وتفصيلاً، يتخلل الملتقى ورشة عمل حول مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في مهنة المحاسبة، حيث يتواجد أكاديميون مختصون من 31 جامعة حكومية وأهلية والقطاعين الحكومي والخاص بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتطرح الورشة المحاور التي تخص المناهج التعليمية وتحديات سوق العمل والعمل على تطوير المناهج لمواكبة احتياجات المستقبل في مهنة المحاسبة التي تشهد تقدماً ونمواً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويناقش الملتقى أهم المحاور التي يتطلبها سوق العمل الحالي والخاصة بالتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات لمواكبة احتياجات السوق وتوطين المعرفة عن طريق تدريب ميداني.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد عبد الله المغامس أن هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من دور الهيئة في السعي نحوَ مواءمة مخرجات التعليم بسوق العمل وما يتطلبه القطاع الخاص ليتم احتضان أبناء الوطن وشبابه والوقوف على مكامن الضعف في المخرجات التعليمية ومناقشة سبل توطين مهنة المحاسبة ومستقبلها.

وأشار "المغامس" إلى أن الأعداد التي تحتضنها الجامعات كبيرة في تخصصات المحاسبة ولا بد أن تكون هنالك استعدادات من السوق والقطاع الخاص لاحتضان المتميزين منهم وتأهيلهم وتدريبهم بهدف مواكبة تطلعات السوق الحالية.

وأكد أن هيئة المحاسبين تدعم المخرجات التعليمية من خلال إيداع أفضل وأبرز الكتب المحاسبية في الجامعات السعودية وتمكين الطالب من الاستفادة منها ومن الدورات المقدمة من الهيئة، مشيراً إلى أن الملتقى يشهد إطلاق عضوية الطالب التي يستفيد منها أكثر من 45 ألف طالب وطالبة لتدريبهم وتأهيلهم قبل التخرج وبعده؛ ليكونوا قادرين على بناء وطن طموح بسواعد أبنائه المخلصين بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

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