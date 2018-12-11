شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشيد بالمبادرات النوعية لمجلس المسؤولية الإجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بالدور الذي يقوم به مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة بالمنطقة، من خلال تبنّي مبادرات نوعية تتلمس احتياج المجتمع وذات أثر واستدامة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه مبادرة مجلس المسؤولية الاجتماعية «المنصة الإلكترونية لسوق الأسر المنتجة» التي تهدف لتطوير البنية الأساسية للأسر المنتجة، وتساعدها على تسويق منتجاتها والوصول للمستهلك بشكل مضمون وجودة عالية، وذلك خلال افتتاحه معرض «صنعتي» للأسر المنتجة ٢٠١٨ بتنظيم من غرفة الشرقية في معارض الظهران الدولية أمس الأول والذي يشارك فيه المجلس للمرة الرابعة على التوالي.

وتأتي مشاركة المجلس في المعرض بتخصيص ركن يُصوّر تكاتف الجهود في مجال العمل الاجتماعي والخيري؛ بما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية، وتفعيلاً لمبادرته «بنيان متين»، إضافة على ذلك التعريف بدور المجلس في المسؤولية الاجتماعية من حيث دعم مشاريع الأسر المنتجة التي تأتي في مقدمة موضوعات المسؤولية الاجتماعية.

كما عمل المجلس على إعداد وتوزيع استبانة على الأسر المنتجة المشاركة في معرض «صنعتي»، وأخرى للمستهلك؛ حرصاً منه على تقديم أرقام واضحة وجليّة تخدم الخطط المستقبلية؛ لتطوير أداء الأسر المنتجة.

وتأتي هذه المشاركة بناءً على توجيهات صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس الأمناء، التي تولي اهتماماً بدعم الأسر المنتجة إيماناً من سموها بالدور الذي تقوم به الأسر لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكّدت سموها أن الأسر المنتجة بحاجة إلى جمعية متخصصة «تؤهل، وتدرب، وتمكّن»، وبجانبها شركات استثمارية تطور مشاريعهم إلى أعمال تجارية.

فيما أوضحت أمين عام المجلس لولوة الشمري أن تدشين مبادرة «المنصة الإلكترونية لسوق الأسر المنتجة» ستحدث نقلة نوعية في جودة وأداء الأسر المنتجة مما يجعلها تتنافس لتقديم الأفضل للمنطقة، مشيرة إلى أهمية احتضان الأسر ودعمهم بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠.