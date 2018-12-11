شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يقلد ذوي 7 شهداء وسام الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

قلد الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، ذوي 7 من شهداء الواجب من قوات الحرس الوطني الذين استشهدوا في ميدان الشرف والعز والبطولة بالحد الجنوبي بمنطقة نجران وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة إثر صدور الأمر السامي الكريم بذلك.

واشاد وزير الحرس الوطني خلال استقباله ذوي الشهداء في مكتبه بالوزارة أمس بالتضحيات الكبيرة التي قدموها، مؤكدا أن الوطن يبني آماله على حماة حدوده ومصدر قوته بعد الله عز وجل وأن جميع منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون بحمل هذه الرسالة ويبذلون الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن ومقدساته ومكتسباته، مضيفا: إن الأبطال قد سجلوا الكثير من ملاحم التضحية والفداء في ميادين العز والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي، منوها بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها ذوو الشهداء واعتزازهم بما قدمه أبناؤهم ذودا عن الدين والوطن، مشيرا إلى أنه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فقد حرصت وزارة الحرس الوطني على رعاية أسر الشهداء وتلمس احتياجاتهم وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم، تنفيذا لهذا التوجيه الكريم، واستشعارا منها لهذا الدور تجاههم.

والشهداء هم: الرقيب أول موسى بن مقيبل العتيبي، والرقيب أول فهد بن عودة العنزي، والرقيب وليد بن محمد الدخيل، والرقيب عبدالله بن عواد العنزي، والرقيب فيصل بن عقيل المطيري، والوكيل رقيب حمود بن دوخي المطيري، والعريف محمد بن عيد القرني.

ومن جانبهم عبر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الحرس الوطني على استقبالهم وتقليدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، تقديرا لما قدمه أبناؤهم من تضحيات دفاعا عن ثرى هذا الوطن الغالي ومقدساته ومقدراته، مؤكدين اعتزازهم بهذا التكريم غير المستغرب منه، وافتخارهم باستشهاد أبنائهم في ساحات العز والكرامة ذودا عن بلادنا الغالية حماها الله وأدام عزها.

حضر التقليد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري، ورئيس الجهاز العسكري الفريق محمد الناهض، ورئيس هيئة شؤون الأفراد اللواء عبدالرحمن الدبيان، ومدير الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين اللواء سعود آل ذواد، ومدير إدارة الشهداء العميد محمد المالكي.