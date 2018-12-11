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شكرا لقرائتكم خبر عن «سفير الصحة» ورشة عمل بمركز أمراض الدم الوراثية والان نبدء بالتفاصيل
حضور لافت لورشة العمل التطوعية (اليوم)
حضور لافت لورشة العمل التطوعية (اليوم)
وتستهدف إعداد مجموعة من طلاب وطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا مثقفين مؤهلين يساهمون في نشر الثقافة الصحية وتوعية أفراد المجتمع عن أمراض الدم الوراثية، وخاصة مرض فقر الدم المنجلي المستهدف لتوعية أفراد المجتمع في الأحساء والتي تعد من أكثر المحافظات تأثرا بأمراض الدم الوراثية على مستوى المملكة.
وتم إعداد برنامج ورشة العمل بشكل متكامل يحقق الأهداف ويلبي التطلعات التي وضعها المركز بمناسبة اليوم العالمي للتطوع حيث تم تكوين فريق عمل متكامل من طاقم المركز مكون من (أطباء استشاريين متخصصين في أمراض الدم الوراثية، وأخصائيي مختبر، وأخصائي اجتماعي، ومثقف صحي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التمريض) أقاموا سلسلة من المحاضرات عن مرض فقر الدم المنجلي بجميع جوانبه ابتداء من التعريف والتشخيص والعلامات وطرق الوراثة والعلاج وكيفية التعايش مع المرض وانتهاء بكيفية الوقاية منه، تلتها محاضرة عن مهارات التواصل والتي تهدف إلى تدريب الحضور بالطرق المناسبة لتوصيل المعلومة للآخرين لتعزيز مهاراتهم كسفراء للصحة.
يذكر أن المبادرة احتوت على ورش عمل تفاعلية حيث قسم الحضور على شكل مجموعات تم من خلالها تدريبهم وبشكل عملي على طرق الوراثة وسيناريوهات تطبيقية لتسهيل فهمها.
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