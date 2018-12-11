شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد والان نبدء بالتفاصيل
وأدى صلاة الميت على الفقيدة، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير د. تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وأصحاب السمو الملكي الأمراء.
كما أدى الصلاة، أخوا الفقيدة، الأمير خالد بن فيصل بن سعد، والأمير سعد بن فيصل بن سعد.
وتقبل سمو ولي العهد وأخوا الفقيدة - رحمها الله - العزاء والمواساة من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
وعبر سمو ولي العهد عن شكره للجميع على تعازيهم ومواساتهم، سائلاً الله المغفرة والرحمة للفقيدة.
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