شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الري تطلق فريقها التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

دشن مساعد الرئيس للعمليات بالمؤسسة العامة للري المهندس عبدالعزيز الرشود الأسبوع الماضي الفريق التطوعي الخاص بالمؤسسة برعاية رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد مبارك وبحضور مدير عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح آل عبدالقادر، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع 2018م، وذلك تفعيلاً لمذكرة التعاون والتفاهم التي أُبرِمت مع الجمعية ممثلةً في (مركز العمل التطوعي) كأول جهة حكومية في المحافظة.

ويهدف إنشاء وتأسيس هذا الفريق الخاص بالمؤسسة إلى تنفيذ وإدارة برامج ومناشط شبابية تطوعية تختص بالشباب عامةً وبمنسوبي المؤسسة العامة للري والاستفادة من الإمكانات والمرافق الخاصة بالمؤسسة وبالتحديد المرافق الخاصة بالري، وذلك من أجل العمل الاجتماعي التطوعي.

من جانبه، رحب مساعد الرئيس للعمليات بالمؤسسة المهندس عبدالعزيز الرشود بهذه الخطوة والشراكة المجتمعية، متمنيا أن تُسهم في الرقي والتميز في كل ما يخص العمل التطوعي لخدمة الوطن والمواطن في هذا المجال، الذي يختص بالمواطنة وصقل القيادات واكتشاف المواهب وزيادة الثقة بالنفس.

وقد استلمت المؤسسة شهادة اعتماد الفريق التطوعي رسمياً، الذي أُطلق عليه مسمى (فريق sio التطوعي) من قِبل مدير عام الجمعية.

يذكر أن تدشين هذا الفريق يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير مجال العمل التطوعي، ورفع نسبة عدد المتطوعين من 11 ألفا فقط إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030.