شكرا لقرائتكم خبر عن ملاحظات فنية تخلي ثانوية بنات بالنقيرة إلى مبنى بديل والان نبدء بالتفاصيل

أخلت ملاحظات فنية المبنى المستأجر للمدرسة المتوسطة والثانوية للبنات بمركز النقيرة إلى مبنى مستأجر بديل، وذلك سعيا من مكتب تعليم النعيرية إلى توفير بيئة آمنة تتحقق فيها عوامل السلامة لجميع منسوبات المدرسة من المعلمات والطالبات، نظرا للمدة الزمنية التي استغرقها المبنى السابق للمدرسة والذي لم يعد صالحا لاستمرار العملية التعليمية ومواءمته لأعداد وسلامة الطالبات.

آخر احصائية

وكشفت آخر احصائية لمكتب تعليم النعيرية أن المكتب تخلص خلال خمس سنوات ماضية من 27 مبنى مستأجرا تمثلت في مبان مستأجرة للبنات في النعيرية وهي المدارس الابتدائية الثانية والثالثة والخامسة والسادسة، ومباني المدارس المتوسطة الأولى والثانية والثالثة، ومدرسة الصحاف المتوسطة والحناة الابتدائية والمتوسطة، ومدارس الكهفة والونان وعتيق الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى التخلص من مبنى تحفيظ القرآن الكريم لجميع المراحل والثانوية الثانية.

كما تخلص مكتب تعليم النعيرية من مبان مستأجرة للبنين وهي مدارس الخزاعي المتوسطة والزين والونان وعبد الرحمن الداخل الثانوية ومبنى الخدمات المساندة بالصرار، وعبدالرحمن بن أبي بكر الصديق ومدرسة الملك فهد بالسلمانية بنين ومبنى مدرسة غنوى ومدرسة جعفر بن أبي سفيان في عتيق.

رياض الأطفال

وتم التوسع في مدارس رياض الأطفال حسب خطة التحول الوطني، حيث تم افتتاح روضة ثانية بحي العزيزية وروضة بمركز النقيرة وروضة بمركز مليجة، وكذلك افتتاح رياض في نطاع وعتيق والصرار والحناة والحسي، ويستمر العمل على افتتاح روضة في الحسي هذا العام بإذن الله.

كما انتهى مكتب التعليم من تشغيل مبنى تعليمي بالصرار بنين ومشروع تعليمي بالنعيرية عدد 4 (3 بنات /1 بنين)، ومشروع تعليمي بمركز عتيق عدد 2، ومشروع تعليمي بمركز الونان بنات، ومشروع تعليمي بمركز الكهفة بنات، ومشروع تعليمي بمركز نطاع بنات، ومشروع تعليمي بنات بمركز الحناة، ومشروع تعليمي بمركز ثاج بنات، ومشروع تعليمي بمركز الحسي بنات، ومشروع تعليمي لمركز السلمانية بنين.

ويجري العمل على عدد من المشاريع التعليمية وهي مشروع مجمع 3 مدارس حي العزيزية (إعادة طرح)، ومشروع استكمال قواطع داخلية لمكتب التعليم، وإنشاء مدارس رياض الأطفال لعدد 5 مشاريع في المحافظة والمراكز التابعة لها ضمن خطة التحول الوطني 2020

مبان مهيأة

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن شكرهم وتقديرهم لإدارة تعليم الشرقية ومكتب تعليم النعيرية لحرصهم على التخلص من المباني المستأجرة، ونقل بناتهم إلى مبان حكومية مهيأة بأن تكون بيئة تعليمية حاضنة، وما يوليه مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان من متابعة مستمرة لهذا الشأن.