شكرا لقرائتكم خبر عن ملكية الجبيل تنظم فعالية «السكري تعايش وأمل» والان نبدء بالتفاصيل

عدد من الحضور في الفعالية (اليوم)

عدد من الحضور في الفعالية (اليوم)

نظم برنامج الخدمات الصحية في الهيئة الملكية بالجبيل، في مقر مركز المعرفة والإبداع مؤخرا، فعالية سكري الأطفال تحت شعار «السكري تعايش وأمل» بمشاركة 100 طفل وطفلة، وبحضور مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل م. أحمد حسن، ومدير إدارة الشؤون الطبية بالخدمات الصحية للهيئة الملكية د. محمد المقبل، و‏مدير عام الخدمات العامة للهيئة الملكية بالجبيل عبدالعزيز المسند، واستمعوا خلال زيارتهم للأركان إلى شرح مفصل عن الفعالية.

وتضمن البرنامج ١٨ ركنا تثقيفيا وتعليميا وترفيهيا للأطفال وذويهم، بمشاركة نادي «ستم» الذي قدم ألعابا تعليمية ترفيهية تحت شعار «نلعب لنتعلم»، إضافة إلى ‏ركن التثقيف الصحي والذي يعنى بتقديم الإرشادات التثقيفية والصحية لذوي الاطفال المصابين، وركن الغذاء الصحي الذي يهتم بتقديم الإرشادات وبرامج الغداء الصحي، من قبل المختصين في قسم التغذية العلاجية، كما شارك قسم الطب النفسي بتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية لذوي المصابين؛ وذلك لتوعيتهم بسبل التعامل مع الأطفال وتهيأتهم للتعايش مع السكري.

من جانبه، فعَّل قسم الأسنان دوره في الفعالية من خلال تقديم الاستشارات للعناية بصحة الفم والأسنان لأطفال السكري، كذلك تقدم قسم الصيدلة بالتوعية في الطرق السليمة لاستخدام الأدوية والعلاجات، في حين شاركت إدارة خدمات التمريض بتقديم الإرشادات السليمة لذوي المصابين في طرق استخدام إبر الأنسولين، والرعاية الصحيحة لأطفالهم.

من جانب آخر، قام بعض الأطفال المصابين بطرح تجاربهم وكيفية تعايشهم مع السكري، بمشاركة استشاري غدد صماء أطفال في برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية د. ماجد الحبيب؛ وذلك لتحفيز المصابين من الحضور بالتعايش مع المرض وتقديم النصائح لهم.

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