شكرا لقرائتكم خبر عن 3500 وحدة دم في 12 حملة لجمعية الفضول الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت جمعية الفضول الخيرية بالأحساء حملتها الثانية عشرة للتبرع بالدم تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع، حيث فتحت أبواب التبرع لثلاثة أيام في قاعة جمعية الفضول التابعة لجمعية الفضول الخيرية.

وأوضح المسؤول الطبي د. ياسين الرصاصي، أن الحملة تمت بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء وأشرف عليها فريق طبي متكامل مع توفير كافة الأجهزة التي يحتاجها الفريق والمتبرع، كما تم توفير خمسة أسرة للمتبرعين؛ وذلك للكثافة العددية التي تسابق عليها الجميع في فعل الخير.

وحققت الحملة هدفها النبيل الذي يهدف لتعزيز دور الجمعية الإنساني لمد يد العون والمساعدة للمرضى والمستشفيات التي تحتاج للدعم، وشهدت إقبالا كبيرا من المتبرعين وساهمت الحملة بتقديم «188» وحدة دم خلال أيامها الثلاثة، ليصبح عدد الوحدات التي قدمتها خلال الـ12 حملة (3500) وحدة.

وأعرب طاقم العمل عن شكرهم لجميع شركاء النجاح من داعمين وكوادرعاملة والمتطوعين، وقدم نائب اللجنة الصحية بالجمعية جمال اليونس، شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح هذه الحملة وبخاصة المتطوعون من المتبرعين بدمائهم.