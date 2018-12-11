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شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع لإنشاء مظلات في سوق النساء بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل
المظلات الجديدة التي تم تركيبها (اليوم)
المظلات الجديدة التي تم تركيبها (اليوم)
وأوضح رئيس بلدية النعيرية المهندس نايف الرجباني أن المشروع يهدف لتحقيق مظهر خارجي يليق بتراثية السوق الذي يعتبر مقصدا مهما لعدد كبير من الزائرين من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى الحفاظ على شكل تراثي منظم للوجهة الخارجية لجميع المحلات، ويكون شكلا عاما للسوق بالكامل، وكذلك الحفاظ على رصيف المشاة أمام المحلات لتحقيق السلامة المرورية للمشاة الزائرين بعيدا عن مسار السيارات.
وأكد أنه تم أيضا مراعاة تحقيق الأمن والسلامة لأصحاب المحلات والزائرين، وذلك بعد أن قامت البلدية بإزالة التمديدات الكهربائية غير النظامية التي تم وضعها من قبل أصحاب المحلات، فيما قامت البلدية بوضع مظلات جديدة بطريقة فنية لحمايتهم من الالتماس الكهربائي ومنع تسرب مياه المطر، ومعالجة التشوه البصري حتى يتناسب ويليق بتراثية وحداثة منظر المكان في سوق النساء.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن خطة تطوير السوق تطوير وإزالة معوقات عمل البائعات، وكذلك تطوير المخطط التسويقي للسوق وإحداث تطوير شامل يهدف لخدمة البائعات والمتسوقين.
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