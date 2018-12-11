شكرا لقرائتكم #السنه_الرابعه_لبيعه_مليكنا .. الشعب بصوت واحد: تحت الراية سمع وطاعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - مرت 4 أعوام على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولكنها رسمت مستقبل لأجيال وأجيال مقبلة على كافة الأصعدة، لتجعل يوم ذكرى البيعة شاهدًا على صوت واثق للسعوديين “تحت الراية سمعًا وطاعةً”، لما وجدوه من تقدير وحسم وعزم من الملك سلمان.

وقال قس بن ساعدة: “لك مِنا عهد.. وولاء في السراء.. والضراء ليه نخاف؟ والوطن بعيونك الثنتين.. وجفونك لحاف؟”.

وأكد سعد الشهراني: “ثبات السعودية وأمنها بقربنا من ملكنا وقرب ملكنا منا. وحنا حولك يا بوفهد مترابطين ضد العدو ليوم الدين”.

من جانبه، قال محمد الهلالي: “نبايعك ونجدد بذالك حبنا لك يا لأبو فهد وأنت فخرنا وعزنا والله يقويك على كل من يعاديك وأنت وطنا يا عسى عمرك طويل”.

من جهته، كتب عبدالله النحيط: “تمر السنين وتنطوي الأيام في سلام ونحن ننعم تحت ظل قيادة رشيدة تخدم الإسلام والمسلمين وترعى البقاع الطاهرة.. حقهم علينا البيعة الصادقة والدعاء بالتمكين وأن يدلهم سبحانه على طريق الخير وأن يمدهم بعونه وتوفيقه”.

وشدد زياد اليامي على أن: “خلال سنوات قليلة المملكة تعيش في توهج وتطور غير مسبوق، وهذا بفضل الملك سلمان الله يطول بعمرك”.

وتساءل عبدالرحمن الحربي: “حب الملوك وولاؤنا لهم فطرة عند كل سعودي.. فكيف إذا كان سلمان العطاء والخير؟”.

وعلق محمد الصالح: “ننعم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برغد العيش وبالرخاء والنمو والازدهار وعايشنا في 4 سنوات قفزات عظيمة رغم قلة الوقت، إلا أن ما شهدناه من نمو يعتبر نمو عظيم وغير مسبوق في تاريخ المملكة”.

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