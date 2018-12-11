شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير منطقة الرياض يطمئن على صحة الرائد الوادعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اطمأن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز على صحة الرائد عبدالرحمن بن علي الوادعي الذي تلقى إصابة في إحدى مهماته الميدانية بمحافظة وادي الدواسر.

وتمنى نائب أمير منطقة الرياض الشفاء العاجل له، منوهاً بمايتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة وإقدام في سبيل حفظ أمن الوطن ومقدراته.

وأعرب الرائد الوادعي عن بالغ شكره وتقديره لنائب أمير منطقة الرياض على حرصه ومشاعره، مؤكداً على القيام بالواجب الأمني والتضحية الوطنية في وجه كل معتدي وضال عن منهج هذه البلاد المباركة.

وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن قد قام اليوم بزيارة للرائد الوادعي في مستشفى قوى الأمن، حيث كان في استقباله نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول ومدير عام مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود ومدير دوريات أمن منطقة الرياض العميد على بن محمد القحطاني.