إيقاف العرض الراقص بـ"الداير".. والغرامة والمنع للمستثمر عند التكرار

محمد بن مسعود - الدمام - أثار غضب واستياء الأهالي مطالبين بوقف مثل هذه الفعاليات المسيئة للمحافظة

وجَّه محافظ ‎الداير إنذارًا لمستثمر مهرجان الداير للتسوق؛ وذلك بعد فعالية العرض الراقص التي أُقيمت على مسرح المهرجان، محذرًا من تكرار مثل هذه البرامج، ومؤكدًا أنه في حال تكرار الفعالية سيتم إغلاق المسرح، وتغريم المستثمر.

وأوضح نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الداير، لـ"الخليج 365" أنه تم إيقاف العرض الساخر في وقته من قِبل لجنة المهرجان المكلفة من المحافظة، وتم أخذ تعهد على المستثمر بعدم إعادة أي عرض مخل بالعادات والقيم، وفي حالة تكرار مثل ذلك سيتم إقفال المسرح.

وكانت وسائل التواصل قد تداولت مقطع فيديو مصورًا للفعالية التي أقيمت في مهرجان الداير بني مالك للتسوق، ويظهر فيها شخصان يبدو أنهما من جنسيتين آسيويتين، يقومان بالرقص. فيما أثار المقطع غضب واستياء الأهالي في محافظة الداير مطالبين بوقف مثل هذه الفعاليات التي تسيء للمحافظة.