"الغامدي" يستعرض أهم فعاليات وبرامج "الشؤون الإسلامية" بالمحافظات والمراكز

محمد بن مسعود - الدمام - خلال اجتماعه مع مديري الإدارات والمكاتب بمنطقة عسير

اجتمع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، بمديري إدارات ومكاتب المساجد بمحافظات ومراكز المنطقة وذلك بفندق قصر السلام.

أوضح ذلك مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي للفرع عبدالله الحكمي، وقال إن مدير عام الفرع استهل الاجتماع بكلمة بدأها برفع فائق الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير ونائبه، ولوزير الشؤون الإسلامية ونائبه لما يقدمانه من دعم لا محدود للفرع.

واستعرض أهم الفعاليات والبرامج التي نفذها الفرع بمختلف المحافظات والمراكز، بتوجيهات من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير خلال الفترة الماضية من العام الحالي في مجال دعوة وتوعية الناس وترسيخ مفاهيم الأمن ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، وتنوع وسائل الدعوة إلى الله، من خلال المحاضرات والندوات والمواقع الإلكترونية، إضافة لمختلف الأعمال والمهام المناطة بتلك الجهات لكل ما فيه خدمة المواطن والمقيم بالمنطقة.

كما حث مديري إدارات المساجد على أهمية مضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات من خلال القيام بواجب متابعة الأوقاف ونظافة وصيانة المساجد وتقديم جميع التسهيلات والخدمات للمراجعين، واستقبال المراجعين وتوفير احتياجاتهم إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمرـ أيدهم الله ـ إضافة إلى متابعة شركات الصيانة المتعهدة بصيانة الجوامع والمساجد والرفع بالمقصر منها لاتخاذ التدابير اللازمة بما لا يؤثر على نظافة وجاهزية المساجد وفق ما هو مخطط له من قبل الوزارة.

بحث الاجتماع عديد الموضوعات التي تهم عمل الفرع والإدارات والمكاتب التابعة له بمختلف المحافظات ومنها الرفع باحتياجات تلك الإدارات ومساجد وجوامع المنطقة من المنسوبين من أئمة ومؤذنين وغيرهم, إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتوفير احتياجات المساجد من الفرش ومكبرات الصوت، ومصليات الأعياد ومنذ وقت مبكر تمهيداً لتوفير تلك الاحتياجات وتهيئة المصليات والجوامع.