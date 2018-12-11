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انت الان تتابع دارة الملك عبد العزيز تستعرض صورًا تاريخية لخادم الحرمين في ذكرى البيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استعرضت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية في ذكرى البيعة الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله – صورًا له أثناء مبايعة الملك فيصل والملك خالد -رحمهما الله- في عام 1384 هـ.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية عبر حسابها الرسمي بتويتر صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - خلال جولته التفقدية لحي الطريف التاريخي عام ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.
دارة الملك عبد العزيز تستعرض صورًا تاريخية لخادم الحرمين في ذكرى البيعةهادي العصيمي الخليج 365 2018-12-11
استعرضت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية في ذكرى البيعة الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله – صورًا له أثناء مبايعة الملك فيصل والملك خالد -رحمهما الله- في عام 1384 هـ.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية عبر حسابها الرسمي بتويتر صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - خلال جولته التفقدية لحي الطريف التاريخي عام ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
12:18 AM
منها صورة للملك سلمان أثناء جولته التفقدية لحي الطريف عام ١٩٨١م
استعرضت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية في ذكرى البيعة الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله – صورًا له أثناء مبايعة الملك فيصل والملك خالد -رحمهما الله- في عام 1384 هـ.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية عبر حسابها الرسمي بتويتر صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - خلال جولته التفقدية لحي الطريف التاريخي عام ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.
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المصدر : الخليج 365
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