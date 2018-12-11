في حادثة هي الثانية.. سقوط مركبة تقودها سيدة من فوق كوبري بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - تعرضت لكسور عدة.. وشاب سعودي أسهم -بتوفيق الله- في إنقاذ حياتها

تعرضت سيدة لعدد من الكسور؛ وترقد حاليًا بأحد مستشفيات جدة في حادثة هي الثانية التي تشهدها مدينة جدة، ولا يفصل بينها وبين حادثة مماثلة إلا أقل من عشرة أيام. وقد سقطت مركبة السيدة من فوق أحد الكباري بجدة في البحر، وأنقذها شاب سعودي من موت محقق، شاء الله أن يكون في المكان لحظة الحادث.

"الخليج 365" تمكنت من الوصول للشاب عبدالله الحربي الذي كشف تفاصيل الحادث بقوله: توجهت صباحًا إلى أحد المواقع في جنوب جدة، ووصلت باكرًا، وقررت أن أتناول الإفطار في طريقي.

وتابع: فوجئت بسماع صوت ارتطام قوي تحت كوبري الميناء، وتحديدًا ببحيرة الزهور، وسمعت صوت صراخ يصدر من البحيرة.

وواصل: جريت مسرعًا إلى الموقع ففوجئت بوجود مركبة في وسط البحيرة، وبداخلها سيدة، فأخرجت أغراضي الشخصية، وانطلقت مسرعًا لإنقاذها، وحاولت جاهدًا تحريرها عن طريق باب السائق، ولم أستطع لتضرر الباب أثناء الارتطام والسقوط من أعلى الكوبري.

وتابع: انتقلت للباب الآخر، ووجدت حزام الأمان ملتفا حول عنقها، ولا يمكن تحريره؛ فعدت مسرعًا إلى مركبتي، وأحضرت سكينًا، وحررتها من الحزام، وتمكنت من سحبها من باب الراكب، وواصلت سحبها حتى وضعتها على الرصيف بعد أن ساعدني أحد عمال النظافة.

وأردف: اتضح لدي أنها تعاني كسورًا عدة، وحرصت على حفظ جميع مقتنياتها الشخصية من جوالات وحقيبة يدوية؛ إذ لاحظت وجود عمالة مخالفة في الموقع، وتواصلت مع ذويها، وأخبرتهم بأن مركبتها تعطلت، وتحتاج لمساعدتهم؛ وذلك من أجل عدم إخافتهم.

حضرت الجهات الأمنية، وباشرت الحالة، وتم نقل السيدة عن طريق فرق الهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات بجدة وهي تعاني أربعة كسور في جسمها.

يُذكر أن هذه هي الحادثة الثانية لسقوط سيدة من على أحد كباري جدة في المياه. وكانت الحادثة الأولى في أبحر الجنوبية، وتمكن شاب سعودي من إنقاذ من فيها من النساء.