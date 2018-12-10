شكرا لقرائتكم صور.. فرضية إخلاء 75 شخصًا وإصابة 5 من منسوبي تقنية محايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نفذت كلية التقنية بمحايل، اليوم، بمقرها على طريق مركز بحر أبو سكينة، تجربة إخلاء فرضية لمبنى قسم الكهرباء بالتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة بالكلية وفريق الإخلاء ولجنة السلامة بالقسم وبالتعاون مع إدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي والقطاع الصحي وشركة الكهرباء بالمحافظة.

وأوضح عميد كلية التقنية بمحايل، محمد عسيري، أن التجربة اشتملت على توجيه منسوبي القسم من المتدربين وأعضاء هيئة التدريب إلى نقاط التجمع، حيث تم التأكد من خلو القاعات والمكاتب والمعامل من جميع منسوبي الكلية، وتم إخلاء أكثر من 75 شخصًا من المبنى في وقت قصير جدًّا، فيما أصيب 5 أشخاص.

وأشار عسيري إلى أن هذه التجارب تساعد العاملين بالكلية على إخلاء المبنى في أسرع وقت ممكن في حالات الكوارث الطبيعية والصناعية باحترافية، مشيدًا بجهود وتعاون إدارة الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والقطاع الصحي والكهرباء بالمحافظة والدور الكبير الذي قاموا به في إنجاح هذه التجربة الفرضية وإسهامهم في تحقيق الهدف المنشود منها.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.