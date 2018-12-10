شكرا لقرائتكم وفاة الكوميديان المصري محمود القلعاوي .. #الجوكر و #رحلة_المليون أبرز أعماله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، مساء أمس الاثنين، وفاة الفنان الكوميدي محمود القلعاوي عن عمر ناهز 79 عامًا.

وقالت النقابة: “توفي إلى رحمة الله الأستاذ الفنان محمود القلعاوي والجنازة الثلاثاء ظهرًا بمسجد عمر بن عبدالعزيز بجوار نادي هليوبوليس، مصر الجديدة”.

وولد الفنان محمود القلعاوي في 12 نوفمبر 1939، وهو نجل الفنان عبدالحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، حصل على ليسانس الحقوق عام 1964، وبزغ نجمه في المسرح والسينما والتلفزيون.

ومن أشهر أعمال محمود القلعاوي السينمائية “برج المراهقين” و”العبقري خمسة” و”ريا وسكينة” و”لا من شاف ولا من دري” و”هدى ومعالي الوزير”.

كما قدم محمود القلعاوي العديد من المشاركات مع أبرز نجوم المسرح الكوميدي، كان من أكثرها شعبية دوره في مسرحية “الجوكر” مع الفنان محمد صبحي، و”أولاد دراكولا” و”عبده يتحدى رامبو”، و”واحد لمون والتاني مجنون” و”أنت حر” و”العم النبيل” و”عفاريت من ورق” و”دون كيشوت”.

ومن أبرز أعمال محمد القلعاوي التلفزيونية “رحلة المليون” و”برج الأكابر”.

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