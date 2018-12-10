شكرا لقرائتكم #الإسكان ترد على أنباء عدم استقطاع الأقساط إلا بعد تسليم المفتاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءل مواطن بشأن حقيقة القرار الصادر بعدم استقطاع الأقساط من جانب وزارة الإسكان إلا بعد تسليم “المفتاح” إلى المواطنين، في إشارة إلى جاهزية الوحدة السكنية بشكل كامل.

وردت وزارة الإسكان على الاستفسار بالتأكد أنه في حال كانت الوحدة السكنية جاهزة للتسليم تبدأ الأقساط الشهرية بعد استلام الوحدة السكنية.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن التعثر المالي لا يؤثر على استحقاق متابعات الخليج 365 لدى الوزارة، ولكن في حال تم التخصيص له وتم تحويل طلبه للممول، قد يرفض تمويله بسبب تعثره المالي وسيعود اسمه حينها إلى قوائم المستفيدين لحين توفر المنتج المناسب له.

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