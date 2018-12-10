شكرا لقرائتكم بشرى سارة لمن يعاني من بطارية الآيفون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قدم المهتم بالتقنية عبدالعزيز الحمادي بشرى سارة إلى مستخدمي الآيفون الذين يعانون من ضعف أداء البطارية.

وقال الحمادي: “إذا كان أداء بطارية آيفونك ضعيفًا فاستغل تخفيض أبل على تغيير البطاريات والذي سينتهي يوم 31 ديسمبر، السعر الآن 108 بدل 183 ريالًا (للآيفونات من X فما تحت).. لمعرفة أداء بطاريتك: اذهب للإعدادات> البطارية> صحة البطارية، وإذا كان 80% فأعلى فبطاريتك تمام، وإذا 79% وتحت فغيّرها”.

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