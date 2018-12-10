شكرا لقرائتكم أكثر من 60 سيدة وفتاة في #اليوم_العالمي_للتطوع بتنمية الخالدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نظم القسم النسائي في لجنة التنمية الاجتماعية بالخالدية، فعاليات اليوم العالمي للتطوع، بحضور 60 سيدة وفتاة ومشرفات مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج سارة الدريهم وسامية الصقر ومشرفة وحدة التطوع والتمكين نورة الكبرى.

وانطلقت الفعاليات بإلقاء كلمة فريق روائع التطوعي، ثم بعدها تم عرض فيديو تعريفي للفريق يوضح فيه رسالة الفريق وأهدافه، وبعدها قدمت نورة الشبر من فريق بشرى التطوعي ورشة تدريبية بعنوان “كيف أكون فعال”، أوضحت فيها كيف يكون الشخص فعالًا وما هي أهم مميزات الشخص الفعال والمؤثر في المجتمع.

وبعدها ألقت ريم الزعير كلمة عن التطوع وأبعاده الإنسانية والاجتماعية، وتلاه عرض فيديو شاركت به مدرسة ابتدائية الخالدية يعرض عدة مبادرات لمدرستهم، كما تنوعت الأركان التي كان من أبرزها ركن بصمة عطاء لخدمة وطني وركن فريق روائع التطوعي وأركان المبيعات للأسر المنتجة.

وفي نهاية الفعاليات قدمت رئيسة القسم النسائي رفعة الكبرى شكر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخالدية لجميع الحضور ودروع الشكر لشركاء الفعالية، جمعية بشرى الخيرية ومدرسة ابتدائية الخالدية.

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