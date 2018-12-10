شكرا لقرائتكم خبر عن الدويش: مناسبة البيعة ذكرى غالية على قلب كل مواطن سعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

رفع مدير ادارة دوريات الامن بمنطقة الجوف العميد سعود بن بندر الدويش التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم، مؤكدًا أن هذه الذكرى مناسبة غالية وسعيدة على قلب كل مواطن سعودي وتجسد مشاعر الولاء والاعتزاز بالقيادة الرشيدة.

وأشار العميد الدويش إلى القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين أيده الله وحرصه الكبير على تقدم ورقي شعبه في كافة المناطق وتحقيق العدالة والمساواة، ومحاربة الفساد مستمدًا كل ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن المملكة شهدت خلال تولّى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم إطلاق رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من أهداف استراتيجية وبرامج لتحقيق الرؤية ، والتي نالت إعجاب الجميع، وحثت على الراحة والاطمئنان بالتجديد والتطوير والتغيير .. وهذا دليل على أن التخطيط يمضي في كثير من مراحله في الاتجاه الصحيح .

وجدد العميد الدويش الولاء والبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، متمنين أن يعيد الله هذه المناسبة الغالية على القيادة والوطن وأبنائه بالخير واليمن والبركات.